Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı
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Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı

Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Serdar Kara - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, Zap Suyu'na kapılarak, sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, Zap Suyu'na kapılarak, sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çukurca ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Narlı köyündeki Zap Suyu'nda çalışma yapan rafting ekibi, ayının suya kapıldığını fark etti. Ekip, botla ayının suya kapıldığı bölgeye hareket etti. Rafting ekibi, ayıyı 1 saat süren çalışmalar sonucu iple kurtardı. Ayının kendilerine zarar vermemesi için de büyük çaba sarf eden ekip, ayaklarından yaralı hayvanı kıyıya çıkardı. İş makinesinin kepçesine koyulan ay, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ayıyı kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. 


Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı
Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı
Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı
Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı
Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı
Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı
Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı
Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı
Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı
Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı
Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı
Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı
Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı
Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serdar Kara

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