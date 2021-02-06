Zambiyalı kadın, odasındaki fareyi öldürmeyen kocasının cinsel organını ısırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zambiyalı kadın, odasındaki fareyi öldürmeyen kocasının cinsel organını ısırdı

06.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:55
Zambiyalı kadın, odasındaki fareyi öldürmeyen kocasının cinsel organını ısırdı

Zambiya'da yaşayan Mukupa Musonda isimli kadın, yataklarının yanındaki fareyi öldürmeyi reddeden kocasının cinsel organını ısırdı. Kadının yaşanan olay ile ilgili ceza alıp almayacağı henüz belli değil.

Zambiya'nın Kitwe kasabasından 40 yaşındaki Mukupa Musonda, odada fare varken uyuyamadığı için kocasından fareyi öldürmesini istedi. 52 yaşındaki Abraham Musonda isteği reddedince karısı, adamın cinsel organını ısırdı. Mağdur adam, tedavi için Kitwe Eğitim Hastanesine kaldırıldı.

Zambiyalı kadın, odasındaki fareyi öldürmeyen kocasının cinsel organını ısırdı

O AKŞAM EVE SARHOŞ DÖNMÜŞ

Çiftin aslında ayrı odalarda kaldığını belirten polis ekipleri,"Mukupa, o akşam eve sarhoş dönmüş. Eve geldiğinde Bay Musonda'ya odasından bir fareyi öldürüp öldüremeyeceğini sormuş. Musonda görünüşe göre fareyi öldürmeyi reddetmiş." dedi.

Zambiyalı kadın, odasındaki fareyi öldürmeyen kocasının cinsel organını ısırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Çiğdem Karaaslan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Özcan Deniz Hüner Coşkuner Bülent Serttaş
Spor Erol Bulut Okan Buruk Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Gazete Mersin Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zambiyalı kadın, odasındaki fareyi öldürmeyen kocasının cinsel organını ısırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 15:55:00. #1.14#
title