Zambiyalı kadın, odasındaki fareyi öldürmeyen kocasının cinsel organını ısırdı
Zambiya'da yaşayan Mukupa Musonda isimli kadın, yataklarının yanındaki fareyi öldürmeyi reddeden kocasının cinsel organını ısırdı. Kadının yaşanan olay ile ilgili ceza alıp almayacağı henüz belli değil.
Zambiya'nın Kitwe kasabasından 40 yaşındaki Mukupa Musonda, odada fare varken uyuyamadığı için kocasından fareyi öldürmesini istedi. 52 yaşındaki Abraham Musonda isteği reddedince karısı, adamın cinsel organını ısırdı. Mağdur adam, tedavi için Kitwe Eğitim Hastanesine kaldırıldı.
O AKŞAM EVE SARHOŞ DÖNMÜŞ
Çiftin aslında ayrı odalarda kaldığını belirten polis ekipleri,"Mukupa, o akşam eve sarhoş dönmüş. Eve geldiğinde Bay Musonda'ya odasından bir fareyi öldürüp öldüremeyeceğini sormuş. Musonda görünüşe göre fareyi öldürmeyi reddetmiş." dedi.