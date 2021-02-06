Zambiyalı kadın, odasındaki fareyi öldürmeyen kocasının cinsel organını ısırdı

Zambiya'da yaşayan Mukupa Musonda isimli kadın, yataklarının yanındaki fareyi öldürmeyi reddeden kocasının cinsel organını ısırdı. Kadının yaşanan olay ile ilgili ceza alıp almayacağı henüz belli değil.