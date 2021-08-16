Zambiya'nın yeni devlet başkanı Hichilema oldu
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Zambiya'nın yeni devlet başkanı Hichilema oldu

Zambiya'nın yeni devlet başkanı Hichilema oldu
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Zambiya'da 12 Ağustos'ta gerçekleştirilen seçimler sonucunda Hakainde Hichilema, ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

Zambiya'da 12 Ağustos'ta gerçekleştirilen seçimler sonucunda Hakainde Hichilema, ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, rakibi Edgar Lungu'nun 1 milyon 814 bin 201 oyuna karşı, Hichilema'nın 2 milyon 810 bin 777 oy aldığı kaydedildi.

Komisyon Başkanı Yargıç Esau Chulu da basın açıklamasında, "Hakainde Hichilema'nın, Zambiya Cumhuriyeti'nin seçilen cumhurbaşkanı olduğunu ilan ediyorum." ifadesini kullandı.

Böylece 59 yaşındaki eski iş insanı Hichilema, seçimin birinci turunda galibiyetini ilan etti.

Hichilema'nın taraftarları başkent Lusaka sokaklarında kutlamalara başladı.

Hakainde Hichilema kimdir?

Zambiya'nın Monze kentinde, 1962'de dünyaya gelen Hichilema, siyaset öncesi hayatında başarılı bir iş insanı olarak tanınıyor.

Hichilema, 2006 'da Ulusal Kalkınma İçin Birleşik Partisinin (UPND) Genel Başkanı Anderson Mazeko'nun vefatının ardından partinin genel başkanı seçilmişti.

Bu tarihten itibaren aday olduğu 5 başkanlık seçiminde de rakiplerinin gerisinde kalan Hichilema, en son 2016'da Lungu'ya karşı 100 binden az bir oy farkıyla kaybetmişti.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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