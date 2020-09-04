Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı
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Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı

Rol aldığı her projede başarısının yanı sıra tarzıyla adından söz ettiren Nebahat Çehre, 52 parçalık bir kapsül koleksiyon hazırladı. Kendi tasarımlarını giyerek mankenlik yapan oyuncu, güzelliği ve fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.

04.09.2020 07:38 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:57

Türk sinemasının en şık giyinen oyuncularından Nebahat Çehre, kendi kıyafetlerini tasarladı. Çehre, karantina döneminde dünyaca ünlü modacı Rufat İsmayil'le 52 parçalık bir kapsül koleksiyon hazırladı. 76 yaşındaki usta oyuncu geçtiğimiz hafta Beykoz Kundura Fabrikası'nda tasarımlarını giyerek modellik yaptı.

12 SAAT POZ VERİP HİÇ YORULMADI

Tam 12 saat boyunca fotoğraf sanatçısı Emrah Esen'e poz veren Çehre, çok heyecanlı bir gün geçirdiğini söyleyerek "Çekim boyunca 10 kıyafeti giydim, çıkardım. Ama hiç yorulmadım. Büyük bir keyif aldım. Enerjim de tavan yaptı. Bu koleksiyon yaşı olmayan ve her daim şık, alımlı ve zarif görünmek isteyen kadınlar için. Daha tasarımlar çıkmadan ön siparişler gelmeye başladı, çok mutlu oldum. Kısmetse koleksiyon 18 Eylül'den önce dijital platformlarda satışa çıkacak" dedi.

"MAĞAZACILIK YAPMIŞTIM, SEKTÖRE YABANCI DEĞİLİM"

Oyuncu, karantina döneminde, içinde birden fazla kadın keşfettiğini söylemiş bu sayede de bu koleksiyonu ortaya çıkardığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben bir dönem mağazacılık da yaptım. Sektöre yabancı değilim. Pandemi nedeniyle evde geçirdiğim günlerde eski moda çizimlerimi buldum. Rufat İsmayil'e çizimlerimi gösterdim ve çok beğendiğini söyledi. Eklemeler yaparak, ortak bir koleksiyon hazırladık."

İşte Çehre'nin koleksiyon çekiminden kareler...

Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, kendine hayran bıraktı
Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı
Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (3)
ABURA: kim bu tipetipp tipee bak çayy demle çirkin ördek başka meslek mi yoktu manken dışındaaa
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SÜPER: İŞİYLE GÜNDEME GELEN İNSANLARA SAYGI DUYUYORUM.
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TARİKAT BİŞEYSİ: Karatay ile yaşıt kendisi doğal beslenmiyor bol bol ekmek ve şeker tükeriyor. Ekmek ve şeker yemeyen Karatay ise merdiven çıkamıyor.
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