Zamanda Tutsak filminden Türkçe afiş

Bu yaz, vizyoner yapımcı M. Night Shyamalan, tropik bir tatil yapan ve birkaç saatliğine dinlendikleri kuytu bir plajın bir şekilde hızla yaşlanmalarına neden olduğunu ve tüm hayatlarını bir güne indirgediğini fark eden bir aileyi konu alan tüyler ürpertici gizemli, yeni bir gerilim filmini sunuyor.