Zaman Makinası, Yolculuğunu İstanbul'da Tamamladı

Vakıf Emeklilik, Zaman Makinası ile insanları geleceğe götürdü

İnsanlara geleceklerinden mesaj veren Zaman Makinası ilk yolculuğuna 14 Ağustos'ta İzmit'ten çıktı. Anadolu'yu gezen Zaman Makinası'nın son durağı ise İstanbul oldu.

Bireysel Emeklilik sektörünün öncü şirketi Vakıf Emeklilik, sektörde farkındalık ve katılımı artıracak önemli bir projeye daha imza attı.

Vakıf Emeklilik, Zaman Makinası Projesi ile insanları geleceğe yolculuğa çıkardı. Zaman Makinası ile kişileri 30 yıl sonrasına götüren ve hayalini kurdukları emeklilik dönemini yaşatan Vakıf Emeklilik, zamanın ne kadar çabuk geçtiğini, "Şimdiden Rahat Bir Gelecek" için BES yaptırmanın önemine dikkat çekti.

Gelecekten mesaj veren Zaman Makinası, BES yaptıran kişilerin gelecekte de rahat ve keyifli bir zaman geçirmesinin mümkün olduğunu vurguladı. İlk yolculuğuna 14 Ağustos'ta İzmit'ten yola çıkan Zaman Makinası, Sakarya, Zonguldak, Samsun, Ankara, Kayseri, Adana, Antalya, İzmir ve Bolu'yu gezdikten sonra yolculuğunu İstanbul'da tamamladı.

"BES İLE 30 YIL SONRA DA RAHAT YAŞIYORUM"

Zaman Makinesi ile yolculuğa çıkan kişilerin, öncelikle 30 yıl sonraki halleri gözlerinin önüne geldi. "Geleceğe Hoş geldin" mesajı ile çıkılan yolculukta; kişilerin emeklilik günlerinde de şu andaki hayat standartlarında bir yaşam sürmelerinin BES ile mümkün olabileceği mesajı verildi. Bireysel Emeklilik Sistemi'nin sağladığı faydalarının kişilere bir kere daha anlatılacağı bu yolculukta zamanın çabuk geçtiği bu nedenle bir an önce birikim yapmanın önemine işaret edildi.