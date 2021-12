MARMARA, BALIKESİR (Habermetre) - Dünya Kooperatifçilik Günü münasebetiyle Marmara Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifleri Üst Birliğince düzenlenen 'Zaman Birlik Olma Zamanı' temalı tanıtım toplantısı Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Valilik Akçakoca Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır'ın yanı sıra İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Marmara Kadınlar Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Nuket Özcan ve Kooperatif üyeleri ile Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve davetliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, Marmara Kadınlar Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Nuket Özcan'ın selamlama konuşmaları ve girişimcilerin faaliyet alanları ile ilgili yaptıkları çalışmalarını tanıtıcı filmin izlenmesiyle devam etti.

Valimiz Seddar Yavuz'un selamlarını ve başarı dileklerini ileterek konuşmalarına başlayan Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır: "Birlik Başkanı, üyeleri, paydaşları ve değerli misafirler hepinize hoş geldiniz diyorum. Türk kadını güçlüdür ve başarılıdır. Türk kadını toplumun her katmanında aldığı görevlerle kendini ispat etmiştir. Üretim ve kooperatifleşme anlayışıyla da kendilerini gösterdiklerine ve başarılı oluklarına bir kez daha burada şahit olduk. Sayın Valimizin talimatlarıyla, siz değerli arkadaşlarımızın üstün gayretlerini daha da geliştirmek, kadınlarımızı toplumun her sahasında her katmanında başarılarını arttırmalarına vesile olmak için her türlü desteği vermeye hazırız. Bu kadar kısa bir sürede olağanüstü ve çok başarılı işler yapılmış. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum. " dedi.

Konuşmaların ardından Marmara Kadınlar Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Nuket Özcan'ın Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır ve protokol üyelerine hediye takdim etmesiyle program son buldu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet