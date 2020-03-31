Zalim İstanbul yeni bölüm yayınlandı mı? Zalim İstanbul 37. bölüm yayınlandı mı? Zalim İstanbul neden yok? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman?
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İstanbul, Karaçay, Güncel

Zalim İstanbul yeni bölüm yayınlandı mı? Zalim İstanbul 37. bölüm yayınlandı mı? Zalim İstanbul neden yok? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman?

Zalim İstanbul dizi pek çok dizi gibi koronavirüs tedbirlerinden etkilendi ve yeni bölüm çekimlerine ara verdi ve 30 Mart günü yeni bölümü yayınlanmadı. Peki, Zalim İstanbul 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 36. son bölüm izle! Zalim İstanbul full tek parça izle!

31.03.2020 08:45 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:45
Zalim İstanbul yeni bölüm yayınlandı mı? Zalim İstanbul 37. bölüm yayınlandı mı? Zalim İstanbul neden yok? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman?

Zalim İstanbul'un yeni bölümünün yayınlanmaması izleyicilerin Zalim İstanbul neden yok sorusunu cevap aramaya başlamasına neden oldu. Zalim İstanbul koronavirüs sebebiyle setlere verdiği için yayınlanmayacak. Yeni bölümün ise ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi yok. Zalim İstanbul 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 36. son bölüm izle! Zalim İstanbul full tek parça izle!

ZALİM İSTANBUL 36. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Zalim İstanbul yeni bölüm yayınlandı mı? Zalim İstanbul 37. bölüm yayınlandı mı? Zalim İstanbul neden yok? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman?

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren'i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.

Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk'in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan/ Agah Karaçay

Deniz Uğur/ Seher Yılmaz

Mine Tugay/ Şeniz Karaçay

Mehmet Ozan/ Dolunay Cenk Karaçay

Simay Barlas/ Damla Karaçay

Berker Güven/ Nedim Karaçay

Bahar Şahin/ Ceren Karaçay

Sera Kutlubey/ Cemre Karaçay

İdris Nebi Taşkan/ Civan Yılmaz

Ayşen Sezerel/ Neriman Yılmaz

Gamze Demirbilek/ Nurten

Sevcan Sini/ Oya

Oğuz Peçe/ Yusuf

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Osman DEMİR
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