Zalim İstanbul Dizisindeki Bekaret Sahnesi Tepki Çekti

Bu akşam 3. bölümü ile yeniden seyirci ile buluşacak olan dizinin 2. bölümündeki bekaret sahnesi çok ses getirdi.

Dizide Cenk ile evlenme hayaliyle İstanbul'a gelen Ceren'in cinsel ilişki sahnesinde sonra çarşaftaki kanın görülmesi izleyicileri kızdırdı.

"SENİN KARIN OLACAĞIM"

Seher'in başına buyruk asi kızı Ceren, Agah Karaçay'ın oğlu Cenk'in karısı olmayı kafasına koymuştu. Bunun için Cenk'in sarhoş olduğu bir gece gizlice odasına girdi. Gece yarısı sarhoş bir şekilde odasına giren Cenk, Ceren'i karşısında görünce şok oldu. Yatağa uzanmış bir şekilde duran Ceren ise 'Ben senin karın olacağım' dedi ve o geceyi Cenk'in yatağında geçirdi.

KANLI ÇARŞAFI GÖSTERDİLER

Evin hizmetçisi olan annesi Seher, Cenk'in odasını düzenlemek için odaya girdiğinde dağınık yatak dikkatini çekti. Yorganı kaldırdığında ise yataktaki kan lekesini gördü. Kızının o gece o yatakta bekaretini kaybettiğinden habersiz olan anne kendi elleri ile çarşafı değiştirdi.

İZLEYİCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Daha ilk bölümü ile pazartesi günlerinin iddialı yapımları arasına giren Zalim İstanbul'daki bu bekaret sahnesi ise birçok izleyici tarafından gereksiz bulundu. İzleyiciler televizyon yayınlanan bir dizideki bekaret vurgusunu anlamsız olduğunu söyledi.