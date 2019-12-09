Zalim İstanbul'da yüreklere dokunan şarkı!

09.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:30

Kanal D'nin pazartesi akşamına damgasını vuran dizisi Zalim İstanbul'da bu akşam (pazartesi) yayınlanacak bölümde heyecan yine dorukta...

Zalim İstanbul'da bu akşam, sosyal medyanın en popüler karakterleri arasında ilk sıralarda yer alan Cenk (Ozan Dolunay), Cemre (Sera Kutlubey) ve Nedim (Berker Güven) cephesinde yeni gelişmeler yaşanacak.

Kaynak: Bültenler