Zalim İstanbul'da yüreklere dokunan şarkı!
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Zalim İstanbul'da yüreklere dokunan şarkı!

Dizide, Sera Kutlubey'in canlandırdığı Cemre karakterinin seslendireceği Fikret Kızılok'un "Farketmeden" şarkısı izleyenlere duygusal anlar yaşatacak.

09.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:30
Zalim İstanbul'da yüreklere dokunan şarkı!

'nin pazartesi akşamına damgasını vuran dizisi Zalim 'da bu akşam (pazartesi) yayınlanacak bölümde heyecan yine dorukta...

Zalim İstanbul'da bu akşam, sosyal medyanın en popüler karakterleri arasında ilk sıralarda yer alan Cenk (Ozan Dolunay), Cemre () ve Nedim (Berker Güven) cephesinde yeni gelişmeler yaşanacak.

Kaynak: Bültenler
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