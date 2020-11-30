Zahide Yetiş'le Gelin Görün bitti mi, final mi yaptı? Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden final yaptı?
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Zahide Yetiş'le Gelin Görün bitti mi, final mi yaptı? Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden final yaptı?

30.11.2020 15:19 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:23
Zahide Yetiş'le Gelin Görün bitti mi, final mi yaptı? Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden final yaptı?

Gündüz kuşağının sevilen programlarından olan Zahide Yetiş'le Gelin Görün bugün yayımlanmadı. Bunun üzerine izleyiciler Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok? Zahide Yetiş'le Gelin Görün kalktı mı? gibi soruların cevaplarını merak etti. Zahide Yetiş'le Gelin Görün saat kaçta, hangi kanalda? Zahide Yetiş'le Gelin Görün formatı nedir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş'le Gelin Görün bugün ekranlara gelmedi. Zahide Yetiş hayranları programın yayınlanmamasının ardından arama yapmaya başladı. Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok? Zahide Yetiş'le Gelin Görün kalktı mı, final mi yaptı? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN NEDEN FİNAL YAPTI?

Zahide Yetiş'le Gelin Görün final yaptı. Zahide Yetiş'le Gelin Görün programının takipçilerini üzen haber Kanal D'den geldi. Reytinglerde yeterli başarıyı yakalayamayan Zahide Yetiş için final kararı alındığı açıklandı. Zahide Yetiş'le Gelin Görün programının final bölümü 27 Kasım 2020 günü saat 11'de ekrana geldi.

Kanal D ekranlarında artık hafta içi her gün saat 11:00'de Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinin tekrar bölümleri yayınlanacak.

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ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN NEDEN FİNAL YAPTI?

Kanal D tarafından yapılan açıklamalarda programın beklenilen reytingleri verememesi nedeni ile final yapmasına karar verildiği açıklandı.

Fatmagül'ün Suçu Ne hangi kanalda, saat kaçta? Fatmagül'ün Suçu Ne nerede çekildi?

ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN FORMATI NEDİR?

Ekranların sevilen sunucusu Zahide Yetiş'in sunduğu programda, her hafta 5 gelin ve 5 kayınvaliden oluşan çiftler yarışacak. Her gün bir gelinin evine konuk olunacak yarışmada, kayınvalide kendisine verilen bütçe ile gelini için günün konseptine uygun alışveriş yapacak.

Gelin ise evinde rakip kayınvalideleri ağırlayacak. Rakip kayınvalideler günün gelinini, hamaratlıktan misafirperverliğe, temizlikten ikramlıklarına kadar değerlendirecek. Asıl çekişme ise kayınvalide alışverişten döndüğünde başlayacak. Gün sonunda kayınvalidesinin aldığı kıyafetleri giyen gelin, Zahide Yetiş'in ile kayınvalidelerin önüne çıkacak ve puan alacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalide, 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olmakta.

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