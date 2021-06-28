'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir' kimin sözü? 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir' sözü kime aittir, ne demek, ne anlama geliyor?
Gündemde yer alan motivasyon, özlü, anlamlı sözlerden birisi de 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir' oldu. Peki bu söz kime aittir? Zafer, zafer benimdir diyebilenindir sözünü kim söylemiştir? Zafer, zafer benimdir diyebilenindir ne demektir, ne anlama geliyor?
'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir' sözü ne anlama geliyor, kime aittir? kısaca öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz.
ZAFER, ZAFER BENİMDİR DİYEBİLENİNDİR SÖZÜ KİME AİT?
'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir' sözü Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Mustafa Kemal Atatürk 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.' sözünü Büyük Taarruz için söylemiştir. Aslında sözün devamı vardır. Bu sözün uzun hali şu şekilde:
"- Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyenindir."
(M. K. Atatürk)
ZAFER, ZAFER BENİMDİR DİYEBİLENİNDİR SÖZÜ NE DEMEK?
'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.' sözü Mustafa Kemal Atatürk'ün en beğenilen sözleri arasında yer almaktadır. Günümüzde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için paylaşılan sözlerin başında gelmektedir.