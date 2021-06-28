'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir' kimin sözü? 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir' sözü kime aittir, ne demek, ne anlama geliyor?

Gündemde yer alan motivasyon, özlü, anlamlı sözlerden birisi de 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir' oldu. Peki bu söz kime aittir? Zafer, zafer benimdir diyebilenindir sözünü kim söylemiştir? Zafer, zafer benimdir diyebilenindir ne demektir, ne anlama geliyor?