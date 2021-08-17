Zafer Yıldırım kimdir? Zafer Yıldırım kaç yaşında, nereli? Zafer Yıldırım biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zafer Yıldırım kimdir? Zafer Yıldırım kaç yaşında, nereli? Zafer Yıldırım biyografisi!

Zafer Yıldırım kimdir? Zafer Yıldırım kaç yaşında, nereli? Zafer Yıldırım biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Zafer Yıldırım'ın hayatı merak edilmekte. Peki, Türk işadamı, Kasımpaşa başkanı olan Zafer Yıldırım kimdir? Zafer Yıldırım kaç yaşında, nereli? Zafer Yıldırım mesleği nedir? Zafer Yıldırım hayatı ve biyografisi nedir?

Türk işadamı, Kasımpaşa başkanı olan Zafer Yıldırım kimdir? Zafer Yıldırım kaç yaşında, nereli? Zafer Yıldırım mesleği nedir? Zafer Yıldırım hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor...

ZAFER YILDIRIM KİMDİR?

Zafer Yıldırım (d. 1955, İstanbul), Türk işadamı, Kasımpaşa başkanı.

İşadamı olan Zafer Yıldırım Orjin Grup ve İstinye Park ortaklarındandır

Geçmiş dönemde Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş JK Yönetim Kurullarında da yer almıştır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Mayıs 2012'de Kasımpaşa SK başkanlığına getirilmiştir.

Halen Kasımpaşa SK'da Başkan'lık yapmaktadır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Abdullah Gül Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Bülent Ersoy Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Mustafa Er Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zafer Yıldırım kimdir? Zafer Yıldırım kaç yaşında, nereli? Zafer Yıldırım biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 09:26:36. #1.16#

title