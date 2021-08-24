Zafer Partisi nedir, kurucusu kim, ne zaman kuruldu? Zafer Partisi logosu ne? Zafer Partisi üyeleri kimler?

Son dakika gelen haberlere göre Ümit Özdağ, yeni kuracağı partinin adının Zafer Partisi olacağını açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar Zafer Partisi nedir, kurucusu kimdir, logosu nedir merak etti. Peki, Zafer Partisi nedir? Kurucusu kimdir? Zafer Partisi üyeleri kimler? İşte bilgiler...