Zafer Partisi nedir, kurucusu kim, ne zaman kuruldu? Zafer Partisi logosu ne? Zafer Partisi üyeleri kimler?
Son dakika gelen haberlere göre Ümit Özdağ, yeni kuracağı partinin adının Zafer Partisi olacağını açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar Zafer Partisi nedir, kurucusu kimdir, logosu nedir merak etti. Peki, Zafer Partisi nedir? Kurucusu kimdir? Zafer Partisi üyeleri kimler? İşte bilgiler...
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ZAFER PARTİSİ NEDİR?
Ümit Özdağ, yeni kuracağı partinin adının Zafer Partisi olacağını açıkladı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Partinin ismi Zafer Partisi olurken logosu da belli oldu!
Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın yaptığı paylaşım şöyle:
"Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor..."
Zafer Partisi Logosu:
ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?
Ümit Özdağ (d. 3 Mart 1961; Tokyo, Japonya), Türk siyasal bilimler profesörü, siyasetçi ve yazar.
Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders verdi. 2001 yılında profesör oldu. 1999'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezini, 2003'te Diyanet Araştırmaları Merkezini, 2006'da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nü kurdu. Bu düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış politikasına katkıda bulundu. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.