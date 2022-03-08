Zafer Partisi MDK Üyesi Eray Ertürk'ün zamlara karşı geliştirdiği öz savunma yöntemi viral oldu - Haberler

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Zafer Partisi MDK Üyesi Eray Ertürk'ün zamlara karşı geliştirdiği öz savunma yöntemi viral oldu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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İYİ Parti'den ayrılan Ümit Özdağ liderliğinde kurulan Zafer Partisi'nin Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Eray Ertürk'ün zamlara karşı geliştirdiği öz savunma sistemi, sosyal medyada viral oldu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle benzin fiyatları uçmuş, aynı zamanda vatandaşlar tedarik endişesi nedeniyle ayçiçek yağlarına akın etmişti. Zafer Partisi Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Eray Ertürk, bu gelişmelerle sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

"ZAMLARA KARŞI ÖZ SAVUNMA"

Ertürk'ün "Zamlara karşı öz savunma" diyerek paylaştığı ve Ertürk'ün ilginç hareketlerini içeren video, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Vatandaşlar videoya çok sayıda yorum yaptı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ümit Özdağ, Güncel, Haberler

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