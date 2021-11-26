Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın geçirdiği ağır grip nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zafer Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Uğur Tarhan, sosyal medya hesabından Özdağ'ın hastaneye kaldırıldığını ve serum tedavisi uygulandığını açıkladı.

AĞIR GRİP GEÇİRDİĞİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

Zafer Partisi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ, geçirdiği ağır grip nedeniyle hastanede müşahede altına alındığı bildirildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı

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