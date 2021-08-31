Zafer coşkusu Koray Avcı'yla yaşandı

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kocaelililerle buluşan sevilen sanatçı Koray Avcı, şarkılarıyla vatandaşlara unutamayacağı bir gece yaşattı.

Zafer coşkusu Koray Avcı'yla yaşandı

Türk Ulusunun bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında tanınmış sanatçı Koray Avcı, Kocaelililerle bir araya geldi. Sekapark Uçurtma Tepesi'nde gerçekleştirilen konserde Avcı, birbirinden güzel şarkılarla Kocaelililere unutulmayacak bir akşam yaşattı.

KONSER ÖNCESİ ETKİNLİKLER

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklere katılım yoğun oldu. Vatandaşlar Sekapark Uçurtma Tepesini erken saatlerde doldurdu. Konser öncesinde Kocaeli Bilim Merkezi'nin gerçekleştirdiği Bilim Showları ile çocuklar doyasıya eğlendi. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK)18 adet stantla vatandaşlara branş tanıtımı ile atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

ŞARKILAR HEP BİRLİKTE SÖYLENDİ

Ünlü sanatçı Koray Avcı konseriyle taçlanan zafer coşkusuna Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da eşlik etti. Konsere Kocaelili vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Konser alanını dolduranlar, Koray Avcı'nın şarkılarına hep birlikte eşlik etti. Koray Avcı seslendirdiği şarkılarla geceye katılanlara unutulmayacak bir konser yaşattı. Program sonunda Başkan Büyükakın, sanatçı Koray Avcı'ya Türk Bayrağı ve çiçek takdim etti.

Kaynak: Bültenler