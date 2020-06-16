Zafer Aktaş kimdir? İstanbul emniyet müdürü Zafer Aktaş kimdir? Zafer Aktaş hayatı ve biyografisi! İstanbul'un yeni emniyet müdürü Zafer Aktaş! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı karar ile Adana Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Zafer Aktaş İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı. Peki, Zafer Aktaş kimdir? İstanbul emniyet müdürü Zafer Aktaş kimdir? Zafer Aktaş hayatı ve biyografisi! İstanbul'un yeni emniyet müdürü Zafer Aktaş!

Resmi Gazete'de Cuhmurbaşkanı Erdoğan'ın kararnamesi ile İstanbul Emniyet Müdürlüğüne, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş atandı. Başarılı bir geçmişi olan emniyet müdürü Zafer Aktaş'ın yeni görev yeri İstanbul oldu. Emniyet müdürü Zafer Aktaş hakkında merak edilenler haberimizde.

ZAFER AKTAŞ KİMDİR?

1964 yılında Çanakkale'de doğdu.

1983 yılında Polis Kolejinden, 1987 yılında Polis Akademisinden mezun olarak sırasıyla Gaziantep, Diyarbakır, İstihbarat Daire Başkanlığı, Ankara, Ordu, Mardin ve Bolu Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli birim ve rütbelerde görev yaptıktan sonra 2011 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi, İçişleri Bakanlığının 26.10.2016 tarihli kararnamesi ile Muş İl Emniyet Müdürü olarak olarak görev yaptı.

İçişleri Bakanlığının 27.12.2018 tarihli kararnamesi ile Adana İl Emniyet Müdürü olarak atanan Sayın Müdürümüz Zafer AKTAŞ Balıkesir nüfusuna kayıtlı olup evli ve 2 çocuk babasıdır.