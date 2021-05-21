Zafer Aksungur kimdir? Zafer Aksungur kaç yaşında, aslen nereli?

Hafta içi her gün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı Star TV ekranlarında yayınlanmaktadır. Peki, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu Zafer Aksungur kimdir? Zafer Aksungur kaç yaşında, aslen nereli?