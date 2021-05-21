Zafer Aksungur kimdir? Zafer Aksungur kaç yaşında, aslen nereli?
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Zafer Aksungur kimdir? Zafer Aksungur kaç yaşında, aslen nereli?

Zafer Aksungur kimdir? Zafer Aksungur kaç yaşında, aslen nereli?
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Hafta içi her gün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı Star TV ekranlarında yayınlanmaktadır. Peki, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu Zafer Aksungur kimdir? Zafer Aksungur kaç yaşında, aslen nereli?

Hafta içi her gün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı Star TV ekranlarında yayınlanmaktadır. Peki, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu Zafer Aksungur kimdir? Zafer Aksungur kaç yaşında, aslen nereli?

ZAFER AKSUNGUR KİMDİR?

İlkokulu Adana' da, ortaokul ve lise öğrenimini Hatay'da tamamladıktan sonra 2000 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulunu kazanarak üniversite hayatına başlayan K. Zafer Aksungur üniversite yılları boyunca birçok projede yer aldı.

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Zafer Aksungur kimdir? Zafer Aksungur kaç yaşında, aslen nereli? - Haberler
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