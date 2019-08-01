Zabıtadan işyerlerine denetim

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri gıda satışı yapan iş yerlerinde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda iş yerlerinin ruhsatı, kaldırım işgalleri, gıda maddelerinin son kullanma tarihleri, irsaliye faturaları ve hijyen koşulları denetledi.

Denetimlerde ruhsatı bulunmayan işyerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA