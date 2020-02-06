Zabıtadan esnafa ölçü ve tartı aleti uyarısı

06.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:20

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürü Ünal Ayten, ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerini yaptırmaları konusunda esnafa uyarıda bulundu.

Ayten, yaptığı açıklamada, ticari amaçla kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılmasın zorunlu olduğunu hatırlattı.

Periyodik muayenelerin yaptırılması için beyanname verme süresinin 29 Şubat'ta sona ereceğini belirten Ayten, şunları kaydetti:

"Belediyemiz Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayarlar Memurluğu hizmet bölgemizde ticaretle iştigal eden, ellerinde mevcut her türlü ölçü ve tartı aletlerini bulunduran pazaryeri esnaflarımızın 3516 sayılı ölçüler ve ayar kanunun ilgili maddesi uyarınca süresinde vermeleri gerekmekte. Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişilere ilgili madde uyarınca 2 bin 600 lira idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için beyannameleri vermesi önemle duyurulur."

Ayten, beyanların 2 bin kilogram ve altında bulunan masa, asma ve ibreli teraziler ile tek kollu kantarlar için verileceğini ifade etti.

Kaynak: AA