Sosyal medyada yayılan görüntülere tepki yağdı! Zabıta, meyve satan seyyar satıcının tezgahına el koydu

İzmir'de çekildiği iddia edilen görüntülerde, zabıta ekipleri sokakta seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan bir satıcının tezgahına el koydu. Görüntüleri çeken vatandaşın ise, "Adamın ekmek teknesi gitti. Ne olacak bu adam aç mı kalsın şimdi" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada yayılan bu görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi.

Dün İzmir'de çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada kullanıcıların en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Görüntülerde zabıta ekiplerinin seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan satıcının tezgahına el koyduğu görüldü.

"ADAMIN EKMEK TEKNESİ GİTTİ"

Görüntüleri çeken vatandaş ise o anlarda, "Adamın ekmek teknesi gitti. Ne olacak, bu adam aç mı kalsın şimdi?" ifadelerini kullanarak olaya tepki gösterdi.

"BAŞKA ÇARESİ VAR MI ABİ?"

Zabıta ekiplerinin tezgahı arabaya yüklediği sırada görüntüyü çeken vatandaşın, "Adamın kendi de yardım ediyor" demesi dikkatlerden kaçmadı. Bunun üzerine orada olan başka biri de, "Başka çaresi var mı abi?" dedi.