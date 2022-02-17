Zabıta Ekipleri KDV Denetimleri

MALATYA (Bültenler) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Malatya genelinde bulunan marketlerde KDV oranlarını denetimlerini sürdürüyor. Raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek kontrollerini gerçekleştiren ekipler, raflardaki etiketlerle kasadaki fiyatları karşılaştırdı.

Zabıta ekipleri, zincir marketler başta olmak üzere yerel marketlerde ve temel gıda satışı yapan iş yerlerinde KDV indiriminin etiketlere yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve temel gıdalarda KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesiyle ilgili Resmi Gazetede yayınlanan kararı uygulamayan iş yerlerine cezai işlemler uygulanıyor. Zabıta ekipleri KDV indirim denetiminin yanı sıra market raflarındaki ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrollerini de gerçekleştiriyor.

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