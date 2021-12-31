Zabıta denetimleri sıklaştırdı

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde denetimleri sıklaştırdı.

Zabıta Ekipleri, Rutin uygulamalar çerçevesinde, Çeşitli yollarla çevreyi kirleten kişi veya tüzel kişilerle ilgili idari işlem yapıldığı bildirildi. Zabıta ekipleri, İşgal denetimleri devam etmekte olup ilgililerine idari işlem yapılırken, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen işyerleri hakkında idari işlem yapılıp işyerleri faaliyetten men edildiği bildirildi. - KİLİS

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