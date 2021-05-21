Zabıta çiftin nikahını Başkan Hasan Kılca kıydı
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Zabıta çiftin nikahını Başkan Hasan Kılca kıydı

Zabıta çiftin nikahını Başkan Hasan Kılca kıydı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediyede görev yapan zabıta çiftin nikahını kıyarak, çalışma arkadaşlarına mutluluklar diledi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediyede görev yapan zabıta çiftin nikahını kıyarak, çalışma arkadaşlarına mutluluklar diledi.

Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görev yapan zabıta memurları Enes Kara ile Pınar Kıçık çifti için belediyede nikah töreni düzenlendi. Çiftin nikahını Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca kıydı. Karatay Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu belirten Başkan Hasan Kılca, her geçen gün kurulan yeni ailelerle daha da güçlendiklerini bildirdi. Hasan Kılca, "Aile kurumu çok önemli, ailedeki huzur ve mutluluk direkt ülkenin huzur ve mutluluğunu etkiliyor. Allah sizleri mutlu etsin, sizlere huzur versin. Zabıta bizim en güzide birimlerimizden birisi. Zabıtalarımızın, ilçemizin huzuru ve güvenliği için önemli sorumlulukları bulunuyor. Vatandaşlarımıza en yakın yüzümüz, vatandaşlarla kurduğumuz bağın en yakın temsilcisi zabıtalarımızdır. Birlikte çalıştığı kurumda Enes Kara ile Pınar Kıçık kardeşimiz de aile kurmaya karar vermişler. Allah mübarek etsin. Evlilik sevgi, sabır, sadakat ve büyük bir sorumluluk gerektiren uzun bir yolculuktur. Yolunuz açık olsun" diye konuştu.

Çiftlerin nikahını kıyan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, evlilik cüzdanını gelinle damada birlikte verdi. 13 yıldır zabıta memuru olarak görev yapan gelin Pınar Kıçık ile 8 aydır zabıta memuru olarak çalışan damat Enes Kara ise, hayatlarının en mutlu gününde kendilerini yalnız bırakmayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. - KONYA

Zabıta çiftin nikahını Başkan Hasan Kılca kıydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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