Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: K-Pop kötü bir kanser gibi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dünya çapında hayranları olan ünlü müzik grubu K-Pop'u kötü bir kanser olarak niteleyerek bu kültürün kontrol edilememesi halinde Kuzey Kore'nin parçalanacağını söyledi.

Dünya çapında özellikle Z kuşağı olarak adlandırılan yeni neslin en çok dinlediği müzik gruplarından olan K-Pop, Kuzey Kore lideri Kim Jong'un hedefinde. Güney Koreli müzik grubunu kanser gibi niteleyen Jong, K-Pop'un derhal kontrol altına alınması gerektiğini söyledi. Son aylarda Güney Kore filmleri, K-dramaları ve K-pop videoları ülkede hızla yayılınca kontrolü yeniden sağlamak için Kim Jong-un'dan sert emirler geldi. K-Pop'un varlığı Kim Jong-un için o kadar endişe verici hale geldi ki, Kuzey Kore geçen aralık ayında yeni bir yasa çıkardı.

SERT CEZALAR VERİLİYOR

Daily NK tarafından kaçırılan iç Kuzey Kore belgelerine göre; Güney Kore eğlencelerini izleyen veya bunlara sahip olan insanlar beş ile 15 yıl çalışma kamplarına gönderiliyor. Kuzey Korelilere yasaklı ürünleri sağlayanlar ise ölüm cezası da dahil olmak üzere daha da sert cezalarla karşı karşıya kalabilirler. Yeni yasa ayrıca Güney Kore tarzında konuşan, yazan veya şarkı söyleyen kişileri de iki yıla kadar ağır çalışmaya tabi tutuyor.