Yüzyüzeyken Konuşuruz Sen Varsın Diye şarkı sözleri - Sen Varsın Diye sözleri!

Türkiye'nin sevilen alternatif gruplarından olan Yüzyüzeyken Konuşuruz, uzun zaman sonra Yüzyüzeyken Konuşuruz Sen Varsın Diye adlışarkılarını paylaştı. Konserlerin yeniden serbest olmasının ardından en kısa sürede konser vereceklerinide açıklayan grup, dijital müzik sitelerinde trendlerde de yerini aldı. İşte, Yüzyüzeyken Konuşuruz Sen Varsın Diye sözleri - Sen Varsın Diye şarkı sözleri! Kaan Boşnak tarafından yazılan sözlerinin düzenlemesini ise Yüzyüzeyken Konuşuruz ekibiyle derlediler!

Yüzyüzeyken Konuşuruz Sen Varsın Diye sözleri gündemin araştırılan konuları arasında yerini aldı. Alternatif gruplar arasında adından sıkça bahsettiren grubun yeni şarkısı "Yüzyüzeyken Konuşuruz Sen Varsın Diye" şarkı sözlerini sizler için derledik.

YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ SEN VARSIN DİYE ŞARKI SÖZLERİ

Seni bir kere görsem belki rahatlar içim

Yıllar oldu görmedim, belki de biraz özledim

Nasıl bir sevdaysa ancak kalbimi dağladım

Seni kaybedip ağladım

Üstümden sanki trenler geçti, yine el salladım

*

Belki sen varsın diye

Belki duyarsın diye

Beni anlarsın, soru sormazsın

Ah, yetmedi mi be

*

Belki sen varsın diye

Belki duyarsın diye

Beni anlarsın, soru sormazsın

Ah, yetmedi mi be

*

Bir yere varacak hâlim yok saatim geç oldu

Buradan kaçabilenler gitmiş, çok göç oldu

Nereye gizlenmiş bilmem bu işin anahtarı

Çoğumuzun berbat hayatları

Birden durdum bak içimden geldi, nasıl da afalladım

*

Çünkü sen varsın diye

Orada duyarsın diye

Beni anlarsın, soru sormazsın

Ah, yetmedi mi be

*

Belki sen varsın diye

Belki duyarsın diye

Beni anlarsın, soru sormazsın

Ah, yetmedi mi be

*

Gel saklanacak bir yer bulalım

İkimiz bir, sen benim sırdaşım ol

Bak ne kaldı inadından

Seni soludum dumanımdan

Sen benim yanlışım ol

*

Belki sen varsın diye

Belki duyarsın diye

Beni anlarsın, soru sormazsın

Ah, yetmedi mi be

*

Belki sen varsın diye

Belki duyarsın diye

Beni anlarsın, soru sormazsın

Ah, yetmedi mi be