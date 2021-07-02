Yüzyüzeyken Konuşuruz Sen Varsın Diye şarkı sözleri - Sen Varsın Diye sözleri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüzyüzeyken Konuşuruz Sen Varsın Diye şarkı sözleri - Sen Varsın Diye sözleri!

Yüzyüzeyken Konuşuruz Sen Varsın Diye şarkı sözleri - Sen Varsın Diye sözleri!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Türkiye'nin sevilen alternatif gruplarından olan Yüzyüzeyken Konuşuruz, uzun zaman sonra Yüzyüzeyken Konuşuruz Sen Varsın Diye adlışarkılarını paylaştı. Konserlerin yeniden serbest olmasının ardından en kısa sürede konser vereceklerinide açıklayan grup, dijital müzik sitelerinde trendlerde de yerini aldı. İşte, Yüzyüzeyken Konuşuruz Sen Varsın Diye sözleri - Sen Varsın Diye şarkı sözleri! Kaan Boşnak tarafından yazılan sözlerinin düzenlemesini ise Yüzyüzeyken Konuşuruz ekibiyle derlediler!

Yüzyüzeyken Konuşuruz Sen Varsın Diye sözleri gündemin araştırılan konuları arasında yerini aldı. Alternatif gruplar arasında adından sıkça bahsettiren grubun yeni şarkısı "Yüzyüzeyken Konuşuruz Sen Varsın Diye" şarkı sözlerini sizler için derledik.

YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ SEN VARSIN DİYE ŞARKI SÖZLERİ

Seni bir kere görsem belki rahatlar içim

Yıllar oldu görmedim, belki de biraz özledim

Nasıl bir sevdaysa ancak kalbimi dağladım

Seni kaybedip ağladım

Üstümden sanki trenler geçti, yine el salladım

*

Belki sen varsın diye

Belki duyarsın diye

Beni anlarsın, soru sormazsın

Ah, yetmedi mi be

*

Belki sen varsın diye

Belki duyarsın diye

Beni anlarsın, soru sormazsın

Ah, yetmedi mi be

*

Bir yere varacak hâlim yok saatim geç oldu

Buradan kaçabilenler gitmiş, çok göç oldu

Nereye gizlenmiş bilmem bu işin anahtarı

Çoğumuzun berbat hayatları

Birden durdum bak içimden geldi, nasıl da afalladım

*

Çünkü sen varsın diye

Orada duyarsın diye

Beni anlarsın, soru sormazsın

Ah, yetmedi mi be

*

Belki sen varsın diye

Belki duyarsın diye

Beni anlarsın, soru sormazsın

Ah, yetmedi mi be

*

Gel saklanacak bir yer bulalım

İkimiz bir, sen benim sırdaşım ol

Bak ne kaldı inadından

Seni soludum dumanımdan

Sen benim yanlışım ol

*

Belki sen varsın diye

Belki duyarsın diye

Beni anlarsın, soru sormazsın

Ah, yetmedi mi be

*

Belki sen varsın diye

Belki duyarsın diye

Beni anlarsın, soru sormazsın

Ah, yetmedi mi be

  • Söz-beste: Kaan Boşnak
  • Düzenleme: Yüzyüzeyken Konuşuruz
  • Prodüktör: Mert Medeni
  • Mix: Mert Medeni
  • Mastering: Evren Göknar
  • Video: Burak Şimşek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ersin Tatar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Kenan Doğulu İbrahim Selim Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Mustafa Reşit Akçay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yüzyüzeyken Konuşuruz Sen Varsın Diye şarkı sözleri - Sen Varsın Diye sözleri! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 10:07:48. #1.16#

title