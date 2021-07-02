Yüzyüzeyken Konuşuruz Sen Varsın Diye şarkı sözleri - Sen Varsın Diye sözleri!
Türkiye'nin sevilen alternatif gruplarından olan Yüzyüzeyken Konuşuruz, uzun zaman sonra Yüzyüzeyken Konuşuruz Sen Varsın Diye adlışarkılarını paylaştı. Konserlerin yeniden serbest olmasının ardından en kısa sürede konser vereceklerinide açıklayan grup, dijital müzik sitelerinde trendlerde de yerini aldı. İşte, Yüzyüzeyken Konuşuruz Sen Varsın Diye sözleri - Sen Varsın Diye şarkı sözleri! Kaan Boşnak tarafından yazılan sözlerinin düzenlemesini ise Yüzyüzeyken Konuşuruz ekibiyle derlediler!
Yüzyüzeyken Konuşuruz Sen Varsın Diye sözleri gündemin araştırılan konuları arasında yerini aldı. Alternatif gruplar arasında adından sıkça bahsettiren grubun yeni şarkısı "Yüzyüzeyken Konuşuruz Sen Varsın Diye" şarkı sözlerini sizler için derledik.
YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ SEN VARSIN DİYE ŞARKI SÖZLERİ
Seni bir kere görsem belki rahatlar içim
Yıllar oldu görmedim, belki de biraz özledim
Nasıl bir sevdaysa ancak kalbimi dağladım
Seni kaybedip ağladım
Üstümden sanki trenler geçti, yine el salladım
*
Belki sen varsın diye
Belki duyarsın diye
Beni anlarsın, soru sormazsın
Ah, yetmedi mi be
*
Belki sen varsın diye
Belki duyarsın diye
Beni anlarsın, soru sormazsın
Ah, yetmedi mi be
*
Bir yere varacak hâlim yok saatim geç oldu
Buradan kaçabilenler gitmiş, çok göç oldu
Nereye gizlenmiş bilmem bu işin anahtarı
Çoğumuzun berbat hayatları
Birden durdum bak içimden geldi, nasıl da afalladım
*
Çünkü sen varsın diye
Orada duyarsın diye
Beni anlarsın, soru sormazsın
Ah, yetmedi mi be
*
Belki sen varsın diye
Belki duyarsın diye
Beni anlarsın, soru sormazsın
Ah, yetmedi mi be
*
Gel saklanacak bir yer bulalım
İkimiz bir, sen benim sırdaşım ol
Bak ne kaldı inadından
Seni soludum dumanımdan
Sen benim yanlışım ol
*
Belki sen varsın diye
Belki duyarsın diye
Beni anlarsın, soru sormazsın
Ah, yetmedi mi be
*
Belki sen varsın diye
Belki duyarsın diye
Beni anlarsın, soru sormazsın
Ah, yetmedi mi be
- Söz-beste: Kaan Boşnak
- Düzenleme: Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Prodüktör: Mert Medeni
- Mix: Mert Medeni
- Mastering: Evren Göknar
- Video: Burak Şimşek