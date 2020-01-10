Yüzyüzeyken Konuşuruz'dan yeni tekli

10.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:01

Prodüktörlüğünü Mert Medeni'nin yaptığı "Kazılı Kuyum"u kaydetmek için Red Bull Müzik Stüdyoları, New York'un yolunu tutan grup, 8 yıllık müzik yolculuklarında ilk kez analog bir şarkı kaydetti. Bu şarkı ve şarkının özel kayıt yolculuğu dinleyiciye farklı tatlar sunacak nitelikte. Son dönemde daha çok tercih edilen dijital kayıt yerine analog kaydı tercih eden grup, böylece müzikseverlere daha sıcak ve organik bir sound sunmayı amaçlıyor.

Bu zamana kadar AWOLNATION, Beartooth, The Aces ve Warm Brew gibi uluslararası arenada başarı yakalayan isimlerin kayıt alma şansı yakaladığı New York'ta bulunan Red Bull Müzik Stüdyoları'nda, bu kez stüdyo masasının başına Yüzyüzeyken Konuşuruz'un geçmesi de grubun kariyerinde önemli bir yere sahip.

Bugün tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşan Kazılı Kuyum'un, analog kaydının da yer aldığı plak versiyonu da yakında dinleyiciyle buluşacak. Ayrıca grubun New York macerası ve kayıt yolculuğunun hikayesi de 23 Ocak 2020'de redbull.com'da belgesel tadında bir video ile yayınlanacak.

Kaynak: Bültenler