Yüzyüze eğitim ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman başlayacak? 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ne zaman başlayacak?

Son Dakika: Koronavirüs vaka sayılarının yükselmesi sonrasında gözler Kabine toplantısında alınacak yeni kararlara çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı, nasıl yürütüleceği gibi konnular ele alınacak. Okulların ne zaman açıiıp açılmayacağı ise merak konusu oldu. Peki, Yüzyüze eğitim ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman başlayacak? 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ne zaman başlayacak?

Okula başlayacak kişilerin merak ettiği konular arasında yer alan okulların ne zaman açılacağı konusu ön plana çıkmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız okullar ne zaman açılacak? Yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüzyüze eğitim ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman başlayacak? 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ne zaman başlayacak? İşte detaylar haberimizde...

YÜZYÜZE EĞİTİMNE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanı Cahit Şahin imzasıyla il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi ve salgın ile etkin mücadelenin devam etmesi kapsamında okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek amacıyla dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulunacağı, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması hususunda gereğini rica ederim."

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.