Yüzünden yaralı kediye kurtarma seferberliği
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Yüzünden yaralı kediye kurtarma seferberliği

11.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:49
Yüzünden yaralı kediye kurtarma seferberliği

ANTALYA'da cadde üzerinde motosikletli kurye tarafından sokak köpeklerinin arasından kurtarılan yüzünden yaralı kedi için vatandaşlar ve zabıta ekipleri seferber oldu.

ANTALYA'da cadde üzerinde motosikletli kurye tarafından sokak köpeklerinin arasından kurtarılan yüzünden yaralı kedi için vatandaşlar ve zabıta ekipleri seferber oldu. Kedi, çağırılan hayvan ambulansı ile tedavisi için barınağa götürdü.

Konyaaltı Caddesi'nde motosikletli kurye Ali Aldağ tarafından köpeklerin arasından kurtarılan yavru kedinin yüzünde yara olduğu fark edildi. Kedinin durumuna üzülen çevredeki vatandaşlar, yoldan geçen zabıta ekibini durdurarak yardım talebinde bulundu. Kedinin tedavi edilmesi için harekete geçen zabıta ekipleri, hayvan ambulansı çağırdı.

Yavru kediyi tesadüfen bulduğunu anlatan Aldağ, "Sokak köpeklerinin havlamaları üzerine merak edip kediyi bulduğum yere gittim. Kedi olduğu yere çökmüş kaçamıyor, sadece acı acı miyavlıyordu. Hızla aralarına girip köpekleri kovdum" dedi. İlk başta kedinin yarasını fark etmediğini söyleyen Aldağ, "Kedinin bir şeyi var mı diye kontrol ederken yüzünün yarısının olmadığını fark ettim. Gözleri kapalı ve iltihap akıyordu. Görüntüsü çok kötüydü. Fakat eski bir yara olduğu da belliydi. Daha önceden yaralanmış, boğazı açıkta feci bir görüntüsü vardı. Acil tedavi edilmesi gerektiğini düşünüp, o sıra yoldan geçen zabıta ekiplerini durdurup yardım istedim" dedi.Evcil kedisini veterinere götürürken, yaralı kediyi gören hayvansever Zeynep Kumsal da yavru kediyi kendi veterinerine götürmeyi teklif etti. Zabıta ekiplerinin, "Hayvan ambulansımız geliyor. Tedavisi yapılacak" sözleri üzerine Kumsal, "Yüzünün yarısı yok. Ciddi bakıma ihtiyacı var. Umarım en kısa sürede iyileşir. Zor günler geçirdiği belli oluyor" diye konuştu.

Kısa süre sonra olay yerine gelen hayvan ambulansına alınan yaralı kedi, veteriner gözetiminde Antalya Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına götürülerek tedaviye alındı.


Yüzünden yaralı kediye kurtarma seferberliği
Yüzünden yaralı kediye kurtarma seferberliği
Yüzünden yaralı kediye kurtarma seferberliği
Yüzünden yaralı kediye kurtarma seferberliği
Yüzünden yaralı kediye kurtarma seferberliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

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