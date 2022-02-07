Yüzücü Derya Büyükuncu kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Derya Büyükuncu 2011 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasına katılarak sezonu birincilikle tamamladı. Olimpiyat Oyunları'na en çok giden yüzücü olarak katılan Yüzücü Derya Büyükuncu kimdir? Derya Büyükuncu Survivor'a mı katıldı, şampiyon oldu mu, kaçıncı oldu? Derya Büyükuncu kaç yaşında, nereli?

YÜZÜCÜ DERYA BÜYÜKUNCU KİMDİR?

2 Temmuz 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Derya Büyükuncu, toplam altı kez (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012) olimpiyatlarda yarışan ilk yüzücü olma unvanını Lars Frölander ile birlikte paylaştı. Büyükuncu spor tarihinde, 27 sene boyunca milli takıma hizmet eden tek sporcudur. 1985-2012 yıllar arasında yaklaşık 500 defa yüzme rekoru kırdı ve 500 kez milli takımda yer aldı.

Büyükuncu, İzmir'de düzenlenen 1987 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası'nda beş altın madalya kazandı. Bulgaristan'da düzenlenen 1988 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası'nda 12 yaş grubunun Balkan rekorunun sahibi oldu beş altın madalya aldı. Yunanistan'da düzenlenen 1989 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası'nda beş altın madalyanın sahibi oldu.

Haberler.com - Gündem