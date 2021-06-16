Bakkalda otururken silahlı saldırıya uğradı
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Bakkalda otururken silahlı saldırıya uğradı

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Haberler | 3. Sayfa

Bakkalda otururken silahlı saldırıya uğradı Adana'da bir kişi bakkal içerisinde oturduğu sırada yüzü maskeli şahıs tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

Bakkalda otururken silahlı saldırıya uğradı

ADANA - Adana'da bir kişi bakkal içerisinde oturduğu sırada yüzü maskeli şahıs tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde bulunan bir bakkaldan meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Eray T. bakkal içerisinde oturduğu sırada, yüzünde maske olan ismi öğrenilemeyen bir kişi içeri girdi. İçeri giren şüpheli tabanca ile 2 el Eray T.'ye ateş açıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Eray T., yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Eray T. Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Eray T.'nin tedavisi devam ediyor.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Bakkalda otururken silahlı saldırıya uğradı
Bakkalda otururken silahlı saldırıya uğradı
Bakkalda otururken silahlı saldırıya uğradı
Bakkalda otururken silahlı saldırıya uğradı
Bakkalda otururken silahlı saldırıya uğradı
Bakkalda otururken silahlı saldırıya uğradı
Bakkalda otururken silahlı saldırıya uğradı
Bakkalda otururken silahlı saldırıya uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye

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