Yüzme hakemi, şampiyona yolunda kalp krizinden öldü
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Yüzme hakemi, şampiyona yolunda kalp krizinden öldü

Yüzme hakemi, şampiyona yolunda kalp krizinden öldü
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Güncel

TRABZON'da, şampiyonaya gitmek için havalimanında uçağın kalkış saatini bekleyen, Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi hakem Hasan Tosun (46), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

TRABZON'da, şampiyonaya gitmek için havalimanında uçağın kalkış saatini bekleyen, Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi hakem Hasan Tosun (46), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tosun'un, 1 ay önce koronavirüse yakalandığı ve zorlu tedavi süreci geçirdiği öğrenildi. 

Trabzon İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli, Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi hakem Hasan Tosun, Gaziantep'teki müsabakalara gitmek üzere sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'na geldi. Uçağın kalkış saatini beklediği sırada fenalaşan Tosun, ambulansla kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tosun'un, 1 ay önce koronavirüse yakalandığı ve zorlu tedaviyle atlattığı öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası Hasan Tosun'un cenazesi, memleketi İzmir'e gönderildi.Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Arkadaşımızın hiçbir sağlık sorunu veya kalp rahatsızlığı yoktu. 1 ay önce koronavirüse yakalanmıştı ve tedavisi zor olmuştu, çok fazla kilo kaybetmişti. Çok sevdiğimiz, çalışkan bir arkadaşımızdı. Ölümü hepimizi çok üzdü" dedi.


Yüzme hakemi, şampiyona yolunda kalp krizinden öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal

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