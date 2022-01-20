Yüzlerce arı nosema hastalığı sebebi ile telef oldu - Haberler
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Yüzlerce arı nosema hastalığı sebebi ile telef oldu

Yüzlerce arı nosema hastalığı sebebi ile telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yüzlerce arı nosema hastalığı sebebi ile telef oldu.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yüzlerce arı nosema hastalığı sebebi ile telef oldu.

Kaynarca ilçesi Arifağa Mahallesi'nde arı yetiştiriciliği yapan Selami Kılıç isimli vatandaş, kovanlarına bakmak için gittiğinde yüzlerce arısının telef olduğunu gördü. Kötü bir manzara ile karşılaşan Kılıç, durumu Sakarya Arı Yetiştiriciliği Birliği Ekipleri'ne bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemelerde arıların nosema hastalığından telef olduğunu tespit etti. Yönetim Kurulu üyeleri ile bölgeye gelen Birlik Başkanı Mustafa Ör ise, arı yetiştiricisi Selami Kılıç'a geçmiş olsun dileklerini iletti. - SAKARYA

Yüzlerce arı nosema hastalığı sebebi ile telef oldu

Yüzlerce arı nosema hastalığı sebebi ile telef oldu

Yüzlerce arı nosema hastalığı sebebi ile telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Selami Kılıç, Sakarya, Yerel, Haber

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