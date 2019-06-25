Yüzbinlerce Türk ve Alman ASKFEST'te buluşacak

TÜRKİYE Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Hamm Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek festival, 28-29-30 Haziran tarihleri arasında LippenPark'ta düzenleniyor. Lippe Nehri kenarında yer alan Lippenpark, aynı zamanda Almanya'ya çalışmaya gelen ilk Türklerin çalıştığı eski bir maden ocağı. Şu an parka çevrilen bu alanda düzenlenecek festival 7'den 70'e Türk ve Almanlara birlikte eğlenmeyi vaat ediyor.

TURNUVALAR, ZEKA OYUNLARI, KONSERLER

"Birlikte spor yap! Birlikte eğlen! Birlikte yaşa!" sloganı ile yola çıkan festival spor, kültür ve eğlence alanında onlarca etkinlikten oluşuyor. Futbol, basketbol, atletizm müsabakaları, masa tenisi, bowling, kaykay, bisiklet, geleneksel okçuluk, yağlı güreş, aşık oyunu, çocuk oyunları, zeka oyunları, Türk ve Alman mutfaklarının en lezzetli örneklerinin sergileneceği gastronomi bölümü, Türk ve Alman kültürlerine ait ürünlerin sergileneceği stantlar ve konserler festivalin önemli başlıkları olarak göze çarpıyor.

ÜNLÜLER, SANATÇILAR, SPORCULAR

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Hamm Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann ve her iki ülkeden yetkililerin katılacağı festivale Türkiye ve Almanya'dan çok sayıda ünlü, sporcu ve sanatçılar davet edildi. Başta Hamm şehrinin Türk ve Alman sakinleri olmak üzere Almanya ve Avrupa'dan yüzbinlerce ziyaretçi katılması beklenen festivale katılım ücretsizdir.