Yüzbaşı Salih Sarıoğlu kimdir? Salih Sarıoğlu kaç yaşında, hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
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Yüzbaşı Salih Sarıoğlu kimdir? Salih Sarıoğlu kaç yaşında, hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

05.03.2021 00:55 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:58
Yüzbaşı Salih Sarıoğlu kimdir? Salih Sarıoğlu kaç yaşında, hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Yüzbaşı Salih Sarıoğlu kimdir, nereli? Yüzbaşı Salih Sarıoğlu kaç yaşındaydı? Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

4 Mart helikopter kazasında şehit olan askerlerimizden birisi Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

YÜZBAŞI SALİH SARIOĞLU KİMDİR?

Kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun (34) Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Sarıoğlu'nun cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

Yüzbaşı Salih Sarıoğlu kimdir? Salih Sarıoğlu kaç yaşında, hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Yüzbaşı Salih Sarıoğlu

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