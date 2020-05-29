Yüz Tanıma ve Ateş Ölçüm Sistemleri Tek Cihazda
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Yüz Tanıma ve Ateş Ölçüm Sistemleri Tek Cihazda

TÜBİTAK ile KOSGEB tarafından desteklenen ve ODTÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Coremate Bilişim ve Savunma Sanayi Ticaret AŞ'nin geliştirdiği cihazla, sosyal izolasyon sağlanmaya çalışılacak.

Yüz Tanıma ve Ateş Ölçüm Sistemleri Tek Cihazda
29.05.2020 01:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 01:50

TÜBİTAK ile KOSGEB tarafından desteklenen ve ODTÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Coremate Bilişim ve Savunma Sanayi Ticaret AŞ'nin geliştirdiği cihazla, sosyal izolasyon sağlanmaya çalışılacak. Bunu yapabilmek için çok kritik bir cihaz geliştirildi.

CoreSafe isimli cihaz canlı akan görüntü üzerinden yüz tanıma yapabiliyor. Ayrıca yüksek hassasiyette temassız şekilde uzak mesafeden ateş ölçümü gibi birçok işlemi aynı anda yapabilme özelliğine de sahip. Üstelik bunu maske olduğunda bile yapabiliyor. Mevcut şartlar içerisinde, son derece güçlü özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Yüz tanıma ve ateş ölçüm sistemleri

Coremate AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Küçük, "kişiler hayatın rutin akışı içinde hareket ederken, cihazla uzun süre etkileşimde kalmadan ve uzak mesafeden hızlı bir şekilde işlem yapılabiliyor." diyerek makinenin temel özelliklerinden bahsetti. Cihaz özellikle günlük yaşam rutinini bozmayacağı için tercih edilebilir.

Açıklamalarının devamında ise; "kişilerin alışılmış yüz tanıma sistemlerindeki gibi cihaz karşısında durup beklemesine gerek olmadan cihazda yapay zeka, yapay sinir ağları, yüz tanıma teknolojisi, yüksek hassasiyetli temassız sensörler, yüksek çözünürlüklü kamera gibi teknolojiler bir arada sunuluyor. Yaygın biçimde kullanılan el termometreleri temassız olmasına rağmen en fazla 5 santimetreden ölçüm yapabiliyor. " dedi.

Hem bu açıklamalar, hem de hastalığın mevcut durumu değerlendirildiğinde, temas olmadan bir şeyler yapmak büyük önem taşıyor. Temas ettiğiniz yerlerde bu virüs bulunabilir. Durumun farkında olan şirket, hiçbir temasta bulunmadan hem ateş ölçebilme hem de yüz tanıma sistemlerini bir araya getiriyor. Sizce böyle bir sistem virüsün yayılmasını engelleyebilir mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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