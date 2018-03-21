Yüz Güzelliğini Quartz Clınıque'de Yakalayın

Günümüzde pek çok kişi estetik müdahalelerde cerrahi yöntemlerin yerini tutacak basit uygulamaları tercih ediyor. Cerrahi müdahale gerektirmeyen medikal uygulamalar her geçen gün daha popüler oluyor. Hastalarına en iyisini sunma prensibiyle hareket eden Quartz Clinique, başarılı ameliyatsız yüz estetiği uygulamalarıyla ön plana çıkıyor.

Quartz Clinique'in gerçekleştirdiği ameliyatsız yüz estetiği uygulamalarının altında; uzun yıllardır alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla tanınan ve bugüne kadar dünyanın farklı yerlerindeki nitelikli sağlık kuruluşlarında görev yapan Op. Dr. Leyla Arvas imzası bulunuyor. Quartz Clinique'nin uzmanlaştığı alanlar arasında Thermage CPT, Altın İğne olarak da bilinen İğneli Radyofrekans, Babyface Beauty, Fraxel Dual, PRP ve Mezoterapi yer alıyor.

Her yaştan kadının en büyük tutkusu olan güzel bir yüz için

Daha pürüzsüz, sıkı ve genç görünen bir cildin anahtarı olan Thermage CPT, cildi ameliyatsız ve iğnesiz sıkılaştırıp daha genç bir görünüme kavuşmanızı sağlıyor. Tek seanslık bu işlem sonrası, cildin daha gergin ve daha genç göründüğü fark edilebiliyor.

Son yıllarda gelişen bir uygulama olan İğneli Radyofrekans, daha genç ve sıkı bir cilt görünümüne kavuşmanın kapısını aralıyor. Tüm yüz ve boyun bölgesine uygulanabilen tedavi sonrasında ciltte parlaklık, gerginlik, yüz ovalinde toparlanma ve cildin yapısında düzelme görülebiliyor.

Baby Face Beauty uygulaması, cildin ihtiyacı olan gerekli besleyici ve onarıcı içeriklerin maksimum oranda emilimini ve içten dışa iyileşmeyi sağlayan bir cilt bakım yöntemi olarak öne çıkıyor. Tedavi süresi diğer cilt bakımı yöntemlerine göre daha kısa olan ve kişinin günlük yaşamına hemen dönmesine imkan tanıyan Baby Face Beauty, bütün cilt tiplerine yıl boyu güvenle uygulanabiliyor, cilt renginin ve dokusunun iyileştirilmesi ve pigmentli yaraların hafifletilmesi gibi çeşitli tedavilere olanak sağlıyor.

Yaşlanma lekelerini, cilt tonu problemlerini, güneş hasarlarını, çizgileri ve kırışıklıkları, vücut çatlaklarını, akne izlerini veya genel cilt problemlerini tedavi amaçlı uygulanan Fraxel Dual, daha iyi bir cilt dokusu ve tonunun oluşmasını sağlarken, cilt lekelerini ve pigmentasyon fazlalıklarını gideriyor, kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltıyor.

Quartz Clinique'in uzmanlaştığı bir diğer tedavi yöntemi olan PRP, genellikle gülüş çizgileri, elmacık kemikleri ve daha önceden farklı uygulama yapılmış bölgelerde uygulanıyor. Pek çok hasta uygulama sonrası daha az sarkık, daha çok dinlenmiş ve cilt kırışıklıkları azalmış olarak görünüyor.

Yara izi ve çatlaklar, selülit, spor sakatlıkları veya romatizmal hastalıklar, saç dökülmeleri, cilt kırışıklıkları gibi farklı alanlarda uygulanabilen Mezoterapi yöntemi ise, cildin altına ilaç enjekte edilerek uygulanan bir tedavi metodu olarak dikkat çekiyor.

Tıbbi alt yapısı ve konusunda uzman ekibi ile her zaman üst düzey hizmet verme amacıyla faaliyetlerini sürdüren Quartz Clinique, ameliyatsız yüz estetiği konusunda hastalarının ihtiyaçlarını doğru anlayarak yaşam kalitelerine olumlu katkı sağlamaya devam ediyor.