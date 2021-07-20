Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
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Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

- Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı Binlerce Müslüman bayram namazını, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı.

- Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

KUDÜS - Binlerce Müslüman bayram namazını, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı.

Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu yıl bayram namazını kılmak için sabah erken saatlerinden itibaren Batı Şeria'dan yanı sıra Kudüs'ün çeşitli mahallelerinden Mescid-i Aksa'ya akın etti. Filistinliler, tekbirlerle Mescid-i Aksa'ya ulaşırken, İsrail güçleri ise, ibadet edenlerin kimliklerini kontrol etti. İsrail güçlerinin sıkı kontrollerine rağmen yüz binden fazla Müslüman bayram namazını, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı.

Namazdan sonra protesto

Namaz sonrası Filistinliler, Fanatik Yahudilerin geçtiğimiz günlerde yaptığı baskınlara tepki göstermek amacıyla protesto düzenledi. Müslümanların ilk kıblesi olarak kabul edilen Mescid-i Aksa'nın önemini vurgulayan Filistinliler, Fanatik Yahudilerin baskınlarını kınayarak, "Canımız, kanımız sana feda olsun Mescid-i Aksa" sloganı attı.

Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar

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