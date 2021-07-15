Son dakika gündem: Yuvasından düşen yavru leyleği İtfaiye ekibi kurtardı
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Son dakika gündem: Yuvasından düşen yavru leyleği İtfaiye ekibi kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Recep Çirik - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi: Yuvasından düşen yavru leyleği İtfaiye ekibi kurtardı Ağrı'da elektrik direğindeki yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekiplerinceyuvasına geri bırakıldı.

Yuvasından düşen yavru leyleği İtfaiye ekibi kurtardı

AĞRI - Ağrı'da elektrik direğindeki yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekiplerinceyuvasına geri bırakıldı.

Ağrı merkeze bağlıTaşkent köyünde elektrik direğinin üzerinde yuva yapan leylek köyün maskotu oldu. Her yıl köye gelerek yuva yapan leylek, köylülerin ilgi odağı haline geldi. Yuvadan yavru leyleğindüştüğünü fark eden köy sakinleri,ilk öncebakımını yaparak, ona su ve yiyecek verdi. Kenteki tüm yangınlara zamanında müdahele eden, bir yerlerde mahsur kalan, zor anlarda hayvanların kurtarıcısı olan hayvan dostu itfaiye ekibini arayan köy sakinleri,yavru leyleğin yuvasına geri konulması için ekiplerden yardım talep etti. Kısa sürede köye ulaşan ekipler ise yavru leyleği dikkatle yuvasına geri bıraktı. Köy sakinleri, duyarlı ve fedakarca çalışan itfaiye ekibine teşekkür etti.

Son dakika gündem: Yuvasından düşen yavru leyleği İtfaiye ekibi kurtardı
Son dakika gündem: Yuvasından düşen yavru leyleği İtfaiye ekibi kurtardı
Son dakika gündem: Yuvasından düşen yavru leyleği İtfaiye ekibi kurtardı
Son dakika gündem: Yuvasından düşen yavru leyleği İtfaiye ekibi kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Çirik

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