Yuvarlanan tomrukların altında kalarak can verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yuvarlanan tomrukların altında kalarak can verdi

18.11.2020 21:00 | Son Güncelleme: 18.11.2020 21:04
Yuvarlanan tomrukların altında kalarak can verdi

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, ağaç kesmek için geldiği ormanlık alanda tomrukların altında kalan İsmail Şahan (68) hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, ağaç kesmek için geldiği ormanlık alanda tomrukların altında kalan İsmail Şahan (68) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Menteşe Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede eşek mezarlığı olarak bilinen ormanlık alanda ağaç kesimi sonrası tomruklar bir bölgede toplandı. Bu sırada ağaç kesmek için bölgede olan İsmail Şahan yuvarlanan tomrukların altında kaldı. Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Şahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İsmail Şahan'ın cansız bedeni Kavaklıdere Devlet Hastanesi morguna  kaldırıldı. 

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 

 


Yuvarlanan tomrukların altında kalarak can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan AKYILDIZ

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ağaç dikti ve can suyu verdi (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ağaç dikti ve can suyu verdi (3)
Adıyaman'da, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
Adıyaman'da, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
Bağcılar'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bağcılar'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cevdet Yılmaz Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ezgi Mola Fatih Artman İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Kabak Arda Turan Lance Stroll Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Medya Kasım Alaattin Çakıcı İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yuvarlanan tomrukların altında kalarak can verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 21:04:51. #1.15#
title