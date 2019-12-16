Yuvacık'ta Kahvaltı Zamanı
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Yuvacık'ta Kahvaltı Zamanı

Her Pazar 13.30'da yayınlanan Rehber programında, sunucumuz Mert Savaş'ın şimdiki durağı Yuvacık. İstanbul'a yaklaşık 2 saat uzaklıktaki bu yer, doğası ve eşsiz güzellikleriyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

16.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:46

Her Pazar 13.30'da yayınlanan Rehber programında, sunucumuz 'ın şimdiki durağı Yuvacık. 'a yaklaşık 2 saat uzaklıktaki bu yer, doğası ve eşsiz güzellikleriyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Kişi başı 50 TL olan kahvaltıda yok yok…



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: Yuvacık'ta Kahvaltı Zamanı
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