Yusuf Ziya Özcan Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisinin kurucular kurulu listesinde
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Yusuf Ziya Özcan Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisinin kurucular kurulu listesinde

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kamuoyuna açıklayacağı yeni partisinin kurucular kurulunda yer alan isimlere Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan da katıldı.

05.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:13
Yusuf Ziya Özcan Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisinin kurucular kurulu listesinde

Eski Başbakan 'nun kamuoyuna açıklayacağı yeni partisinin kurucular kurulunda yer alan isimlere Prof. Dr. da katıldı.


euronews'ün kurulacak partinin üst düzey bir yetkilisinden edindiği bilgiye göre; eski YÖK Başkanı ve eski Polonya Büyükelçisi Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan da kurucular kurulunda yer aldı. Özcan, geçtiğimiz günlerde Bolu'da gerçekleştirilen çalışma kampındaki toplantıya da katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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