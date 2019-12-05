Yusuf Ziya Özcan Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisinin kurucular kurulu listesinde
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kamuoyuna açıklayacağı yeni partisinin kurucular kurulunda yer alan isimlere Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan da katıldı.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kamuoyuna açıklayacağı yeni partisinin kurucular kurulunda yer alan isimlere Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan da katıldı.
euronews'ün kurulacak partinin üst düzey bir yetkilisinden edindiği bilgiye göre; eski YÖK Başkanı ve eski Polonya Büyükelçisi Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan da kurucular kurulunda yer aldı. Özcan, geçtiğimiz günlerde Bolu'da gerçekleştirilen çalışma kampındaki toplantıya da katıldı. Euronews.com'da Görüntüle