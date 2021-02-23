Yusuf Yusuf filmi konusu nedir? Yusuf Yusuf oyuncuları kimlerdir? Yusuf Yusuf nerede çekildi?
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Yusuf Yusuf filmi konusu nedir? Yusuf Yusuf oyuncuları kimlerdir? Yusuf Yusuf nerede çekildi?

23.02.2021 22:23 | Son Güncelleme: 23.02.2021 22:26
Yusuf Yusuf filmi konusu nedir? Yusuf Yusuf oyuncuları kimlerdir? Yusuf Yusuf nerede çekildi?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yusuf Yusuf filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yusuf Yusuf filmi konusu nedir? Yusuf Yusuf oyuncuları kimlerdir? Yusuf Yusuf nerede çekildi? sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz...

İzleyenleri ekrana bağlayan Yusuf Yusuf filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yusuf Yusuf filmini izleyecek olanların merak ettiği Yusuf Yusuf konusu nedir, Yusuf Yusuf oyuncuları kimler ve Yusuf Yusuf özeti gibi konuları inceliyoruz.

YUSUF YUSUF FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şimdilerde Ankara'da dolmuş şoförlüğü yapan Yusuf artık tam bir modifiye tutkunudur. Bir gün yine dolmuş sürdüğü esnada papaz olan bir yolcuyu arabasına alır. Ancak bu papaz görünümlü adam, o gün Ankara'ya gelen Papa'ya suikast düzenlemek isteyen Yusuf adında bir militandır. Artık iki Yusuf bir dolmuşun içindedir ve biri can almaya çalışırken diğeri can kurtarmak için çabalayacaktır.

YUSUF YUSUF OYUNCULARI VE KADROSU

Yusuf Yusuf Yönetmen: Ali Gündoğdu

Yusuf Yusuf Oyuncular: Ali Sunal, Burak Satıbol, Oya Başar, Bülent Seyran, Ayhan Taş

Yusuf Yusuf Tür: Komedi

Yusuf Yusuf Yapım Yılı: 2014

Yusuf Yusuf Vizyon Tarihi: 26 Aralık 2014 Cuma

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