Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından Merkez Bankası toplantıya katılan kurul üyeleri kimlerdir merak edildi. Kurul üyelerinden birisi de Yusuf Tuna oldu. Peki, Yusuf Tuna kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yusuf Tuna'nın hayatı ve biyografisi!

YUSUF TUNA KİMDİR?

Merkez Bankası PPK Üyesi Yusuf Tuna 1959 yılında Trabzon'da doğdu. 1981 senesinde Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi-Maliye Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1984 yılında İktisat Yüksek Lisans Programını, 1988 yılında ise İktisat Ana Bilim Dalı Doktora Programını tamamladı. 1991 yılında doçent, 1997 yılında profesör unvanını aldı.

Yusuf Tuna çalışma hayatına 1977 yılında Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğünde başladı. Yusuf Tuna, 1980-82 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığında görev yaptı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Politikası Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi oldu. Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Belgesine sahip olan Tuna, 2003-2004 yıllarında TMSF Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2009 yıllarında ise BDDK Kurul Üyesi olarak görev yaptı.

Yusuf Tunabirçok sayıda yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık yapmıştır. 4 tane yayımlanmış kitabı mevcuttur. Buna ek olarak 5 yayımlanmış kitap bölümü ve pek çok akademik makalesi bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babası olan Tuna, 13 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır.

Faiz oranlarının %16'dan, %15'e düşürülmesinin ardından sizce dolar düşecek mi? #faizkararı #Dolar — Haberler (@Haberler) November 18, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet