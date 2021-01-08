Yusuf Kavaklı kimdir? Beyaz Tv Hayatta Her Şey Var cuma günü hocası Yusuf Kavaklı kimdir?

Yusuf Kavaklı hoca merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Yusuf Kavaklı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Yusuf Kavaklı hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? Beyaz Tv Hayatta Her Şey Var programı hocası kimdir?

Yusuf Kavaklı hoca kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, hangi kanalda program yapıyor? Beyaz Tv Hayatta Her Şey Var Yusuf Kavaklı hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

YUSUF KAVAKLI KİMDİR?

Yusuf Kavaklı, 1946'da Sivas'ta dünyaya geldi. Yusuf Kavaklı, ilkokulu doğduğu köyde okuyan Kavaklı, 1970 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1974 senesinde de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.

Yusuf Kavaklı doğum tarihi : 1946

Yusuf Kavaklı kaç yaşında : 74 yaşında

Yusuf Kavaklı nereli : Sİvas

Yusuf Kavaklı mesleği ne : Emekli müftü

Yusuf Kavaklı, çalışmaya ilk olarak 24 Ağustos 1966'da Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami'de İmam-Hatip olarak başladı. 1982'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Belçika'ya din eğitmeni olarak gönderildi.

1987 senesinde Türkiye'ye geri dönen Kavaklı, bir süre Silivri Merkez Vaizi olarak çalıştıktan sonra Küçükçekmece'ye kurucu müftü olarak tayin edildi ve bu görevini 14 yıl devam ettirdi.

2004 senesinde İstanbul İl Müftü Yardımcılığına getirildi, 2011 senesinde emekli oldu.

Muhtelif televizyon programlarına katılıp dini soruları cevaplandırmaktadır.