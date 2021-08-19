Yusuf Kaplan kimdir? Yusuf Kaplan kaç yaşında, nereli? Yusuf Kaplan biyografisi!
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Yusuf Kaplan kimdir? Yusuf Kaplan kaç yaşında, nereli? Yusuf Kaplan biyografisi!

Yusuf Kaplan kimdir? Yusuf Kaplan kaç yaşında, nereli? Yusuf Kaplan biyografisi!
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Michel Foucault, Baudrillard, Milan Kundera, Umberto Eco ve John Berger gibi yazar ve düşünürlerden çeşitli çeviriler yaptı. Bir süre Yeni Şafak gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlenmiştir. Peki, Yusuf Kaplan kimdir? Yusuf Kaplan kaç yaşında, nereli? Yusuf Kaplan mesleği nedir? Yusuf Kaplan hayatı ve biyografisi nedir?

Şimdi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir ve Yeni Şafak Gazetesi'nde yazmaktadır. 25 Şubat 2006'ya kadar TV5 Genel yayın Koordinatörlüğü yaptı, daha sonra TVNET'in kurucuları arasında yer aldı. Peki, Yusuf Kaplan kimdir? Yusuf Kaplan kaçyaşında, nereli? Yusuf Kaplan mesleği nedir? Yusuf Kaplan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YUSUF KAPLAN KİMDİR?

1964 yılında Şarkışla'da doğdu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamladı. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü, Sinema-TV Ana Sanat Dalından mezun oldu. Üniversite öğreniminden sonra İngiltere' ye gitti (1989 yılında M.E.B.'dan master+doktora" yapmak üzere burs kazanarak).

1991 yılında East Angila Üniversitesi'nde "Story-Telling and Myth-Making Medium: Television" adlı master tezi hazırladı. 1992 yılının Nisan ayında Londra Üniversitesi ve Middlesex Polytechnic'te Dr. Roy Armes'ın danışmanlığında doktara yaptı.

İlim ve Sanat, Yedi İklim, Kayıtlar, Kitap Dergisi, Girişim, İslâm, Kadın ve Aile gibi dergilerle Zaman ve Milli Gazete gibi günlük gazetelerde çeşitli yazı, röportaj ve çevirileri yayımlandı.

Michel Foucault, Baudrillard, Milan Kundera, Umberto Eco ve John Berger gibi yazar ve düşünürlerden çeşitli çeviriler yaptı. Bir süre Yeni Şafak gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlendi.

Ardından 3 yıl Umran Dergisi'ni yönetti. Şimdi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir ve Yeni Şafak Gazetesi'nde yazmaktadır. 25 Şubat 2006'ya kadar TV5 Genel yayın Koordinatörlüğü yaptı, daha sonra TVNET'in kurucuları arasında yer aldı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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Yusuf Kaplan kimdir? Yusuf Kaplan kaç yaşında, nereli? Yusuf Kaplan biyografisi! - Haberler
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