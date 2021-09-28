Yusuf Hakan Özbilgin, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yusuf Hakan Özbilgin, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel
Yusuf Hakan Özbilgin, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış

Savunma Sanayii Başkanlığı'nda proje müdürü olan Yusuf Hakan Özbilgin'in, tatil karşılığında Savunma Sanayii'ndeki ihale bilgilerini yabancı şirkete aktardığı ortaya çıktı.

Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki kritik projelerin ihale bilgilerini yabancı firmalara sızdıran ve hakkında 35 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin'in, Mustafa Sırrı Akın ve Emre Özlük'ün istekleri doğrultusunda kendilerine bilgi verdiği değerlendirilmesi yapıldı. Yusuf Hakan Özbilgin'in, tatil karşılığında Savunma Sanayii'ndeki ihale bilgilerini yabancı şirkete aktardığı belirlendi.

Yusuf Hakan Özbilgin, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış

"UZAK DOĞU'YA GİTMEK İSTİYOR DESEYDİN"

Tape kayıt tutanaklarının girdiği dosyada Özbilgin'in, Akın'ın şirketi lehine Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki işlere müdahil olduğundan ve işlerini takip ettiğinden dolayı karşılığında da maddi menfaat temin etmek için 'Uzak Doğu'ya gitmek istiyor deseydin" şeklinde konuşmalar yaptığı kaydedildi.

Yusuf Hakan Özbilgin, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış

MADDİ MENFAAT KONUŞMALARI

Akın'ın masraflarını karşılamak üzere kendisini gezi amaçlı yurtdışına göndermesini Emre Özlük'ten talep ettiği, kahvaltı, yemek ve alkol gibi isteklerde bulunarak Özbilgin'in kendisine maddi menfaat temin ettiği değerlendirilmesi yapıldı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Ankara merkezli FETÖPDY'nin savunma sanayisindeki örgütlenmesine yönelik operasyon

Ankara merkezli FETÖ/PDY'nin savunma sanayisindeki örgütlenmesine yönelik operasyon
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Lionel Messi Muslera Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Topal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yusuf Hakan Özbilgin, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 10:13:09. #1.12#