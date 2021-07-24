Yusuf Güney taksi şoförüyle tartıştı! O anları saniye saniye paylaştı...
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Yusuf Güney taksi şoförüyle tartıştı! O anları saniye saniye paylaştı...

Yusuf Güney taksi şoförüyle tartıştı! O anları saniye saniye paylaştı...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney taksi beklerken yaşadığı sıkıntıyı takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney taksi beklerken yaşadığı sıkıntıyı takipçileriyle paylaştı. Karşıya geçmek için taksi bekleyen ünlü şarkıcı şoförler tarafından reddedilince sinirlendi. Bir taksi durdurup binen Güney, '1.5 saattir taksi bekliyorum kim almıyor. Bu abimiz de karşıya geçmek istemiyormuş, neymiş trafik varmış" dedi.

Bu sırada şoför "Beni tehdit ediyorsun" diye tepki gösterdi. Güney "Artistlik yapma" cevabını verdi.

Taksici ile ağız dalaşına giren Güney'in o anları sosyal medyada hızla yayıldı. Çok sayıda kullanıcı Güney'e hak verdi.

Kaynak: Hürriyet

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Yusuf Güney taksi şoförüyle tartıştı! O anları saniye saniye paylaştı... - Haberler Magazin
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