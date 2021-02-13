YUSUF GÜNEY'DEN EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK

Sunucu Esra Sönmezer, kendi formatı olan "Çatlak Patlak Muhabbetler" adlı talk show'u için ilk bölüm çekimini gerçekleştirdi. Sönmezer'in ilk konuğu ise Yusuf Güney oldu.

& ;Program çekimi sonrası kamera karşına geçen Esra Sönmezer ve Yusuf Güney, sürprizlerle dolu bir& ; program olduğunu söyledi. 14 Şubat için bir planı olmadığını söyleyen Güney, hayatında kimsenin olmadığını ama evliliğe sıcak baktığını dile getirdi. Şu sıralar bir çizgi film projesi üzerinde çalıştığını anlatan Yusuf Güney, birçok ismin taklidini yapabildiğini söyledi.

Kaynak: Snob Magazin